Bill Nelson beëdigd door vice-president Kamala Harris tot baas van de NASA

Senator Bill Nelson is gisteren (3 mei) door de Amerikaanse vice-president Kamala Harris in de Eisenhower Executive Office Building in Washington beëdigd tot de 14e administrator van de NASA, de hoogste functie bij de ruimtevaartorganisatie. In het bijzijn van zijn vrouw en twee kinderen én van voormalig NASA Administrator Charles Bolden werd Nelson, die van de Democratische Partij is, tot de nieuwe administrator beëdigd. De vorige administrator, Jim Bridenstine, was er via een video-call ook bij aanwezig. Eerder werd de benoeming van Nelson goedgekeurd door de Amerikaanse senaat. Nelson is goed bekend met de NASA, want hij is astronaut geweest. In januari 1986 was Nelson het tweede lid van het Congres (ná Jake Garn, nee niet na John Glenn) die een ruimtereis maakte. Hij vloog in die maand als ‘payload specialist’ mee met de Space Shuttle Columbia tijdens missie STS-61C. Nelson is niet de eerste ex-astronaut die baas van de NASA wordt. De door Obama aangestelde Bolden, die administrator was van 2009 tot 2017, was ook astronaut geweest. Bron: NASA.