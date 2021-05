NASA’s OSIRIS-REx is begonnen aan z’n reis terug naar aarde

door

NASA’s Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) is gisteren om 22.23 uur Nederlandse tijd begonnen aan z’n reis terug naar de aarde, terug naar waar z’n missie vijf jaar geleden startte. Op dat tijdstip gisteravond begon de hoofdmotor aan een zeven minuten durende ‘full throttle’, zeg maar dat ze op vol vermogen gas gaf om de ruimteverkenner uit z’n baan om de kleine planetoïde Bennu te krijgen en de reis naar de aarde te beginnen. Door het ontbranden van de motor kreeg OSIRIS-REx een snelheid van 1000 km/uur. De reis terug naar de aarde zal zo’n 2,5 jaar duren en is 1,4 miljard km lang, waarbij hij twee rondjes om de zon zal afleggen. De bedoeling is dat de ruimteverkenner op 24 september 2023 bij de aarde zal arriveren en dat een capsule met aan boord grondmonsters die verzameld zijn op Bennu per parachute zal afdalen in de atmosfeer en in de westelijke woestijn van Utah zal landen op de zogeheten ‘Utah Test and Training Range’. In de afgeschermde capsule bevindt zich minstens 60 gram aan monsters, die bij een korte landing op Bennu op 20 oktober vorig jaar zijn verzameld. Bron: NASA.