Recap: UAP’s, de Amerikaanse marine en de nieuwste ‘piramide’-video

In de aanloop naar documentatie van UAP’s of ‘Unidentified Arial Phenomena’ die in het kader van nieuwe wetgeving in de VS per half juni a.s. mogelijk vrijgegeven wordt presenteer ik een kort overzicht van de artikelen verschenen op Astroblogs over dit onderwerp. De afgelopen jaren circuleerden er talloze berichten op nieuwssites wereldwijd over ongeïdentificeerde luchtfenomenen in de vorm van videobeelden en ooggetuigenverslagen van Amerikaans marinepersoneel, die in officiële verklaringen vanuit het Pentagon (hoofdkwartier van het DoD) steevast aangeduid worden als UAP’s of ‘Unidentified Aerial Phenomena’ i.p.v. ‘UFO’s’. De berichtgeving kwam vooral op stoom toen op 16 december 2017 het artikel getiteld ‘Glowing Auras and ‘Black Money’: The Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program” in de New York Times verscheen van de onderzoeksjournalisten Helen Cooper, Ralph Blumenthal en Leslie Kean. Het overzicht in onderstaand blog start met een korte terugblik op de historie van UAP-onderzoek door het Amerikaanse ministerie van defensie, gevolgd door het bericht van Olaf van Kooten over de erkenning via een officiële verklaring van de Amerikaanse marine dat men daadwerkelijk over videomateriaal beschikt waarop UAP’s waargenomen worden. In een notendop de situatie tot nu, voor een uitgebreid feitenrelaas over UAP-onderzoek van het DoD verwijs ik naar het recent verschenen artikel in The New Yorker, dat een compleet beeld van het UAP-onderzoek geeft en daarbij Leslie Kean, en haar UAP-werk centraal zet.

Intro, september 2019, Blue Book en Area 51

Het artikel ‘NYT december 2017’ betrof grotendeels het ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’ (afgekort AATIP, 2007-2012), en dit draaide om beeldmateriaal en ooggetuigenverslagen over UAP’s met ongekende vliegmanoeuvres gemaakt door F-18 marinevliegers. Het artikel werd destijds vergezeld van twee videoclips. Vertegenwoordigers van nationale toezichtcomités verzochtten n.a.v. deze onthullingen om meer informatie. Twee jaar na het artikel, volgde er een officiële verklaring, Joseph Gradisher, toenmalig woordvoerder marine-operaties, gaf in september 2019 onder meer toe dat de UAP’s geen geheime testtoestellen zijn: “De marine duidt de objecten in deze videofragmenten aan als niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen’of UAP’s.” Men verklaarde destijds geen idee te hebben over de herkomst van de UAP’s maar wel dat het om authentiek materiaal ging. Gradisher zou later in een interview voor History Channel nog stellen dat deze video’s slechts een fractie zijn van de UAP-waarnemingen die de marine onderzoekt.

Het oudst bekende Amerikaanse regeringsproject betreffende UAP-waarnemingen is ‘Project Blue Book’ (vooreerst Sign en Grudge genoemd). Op 18 januari 2019 schreef ik een artikel waarin Blue Book en de hoofd-onderzoeker Dr. Allen Hynek centraal staan. Blue Book liep van 1951 tot 1969, en werd uitgevoerd op het Wright Patterson luchtmachtbasis te Ohio. Men onderzocht in totaal 12.618 waarnemingen, waarvan Roswell en San Augustin (beide UFO crashes te New Mexico in 1947) de bekendste zijn. Zo’n 700 meldingen zijn nooit opgehelderd. In 1969 werd Blue Book afgesloten op basis van het Condon-rapport.

In 1951 onderging de basis zijn transformatie, het werd grotendeels ontmanteld en er kwamen ondergrondse onderzoeksfaciliteiten en hangars. I.p.v. marinepersoneel kwamen er Project Redlight-medewerkers in, 1000 elite-wetenschappers, die mogelijk hardware van gecreashte UAP’s onderzochtten. M.b.t. Area 51 heb ik een drietal artikelen geschreven in 2019, hier, hier en hier, i.v.m. de facebook actie ‘Storm Area 51’. Op 20 september 2019 zou deze plaatsvinden, maar het liep met een sisser af. Nu een overzicht van het UAP-onderzoek, en de nieuwste ontwikkelingen waaronder de ‘piramide-video.’

1. De Amerikaanse marine heeft eindelijk toegegeven dat het over beelden beschikt waarin UFO’s door het luchtruim schieten. Op 19 september 2019 verschijnt het AB-collega Olaf van Kooten over deze verklaring.

2. Op 20 december 2019 geef ik een samenvatting van het interview van marinepiloot Chad Underwood aan New York Magazine. Hij vertelt hierin over de door hem gschoten Tic Tac video (of Flir1 video) op 14 november 2004 boven de Stille Oceaan en hoe hij en zijn collega David Fravor het moment beleefden van de UAP. Na 15 jaar zwijgen doorbrak hij de stilte.

3. Op 22 januari 2020 volgt een artikel over de oprichting van een UAP-expertgroep. Kevin Day een voormalig marine officier besloot n.a.v. alle commotie rond UAP’s waargenomen door marinepersoneel, tot de oprichting van ‘UAP eXpedition’. Deze non-profit organisatie heeft zichzelf ten doel gesteld om alle kennis, beeld- en ooggetuigenverslagen te bundelen over UAP’s, m.b.v. militairen, wetenschappers en experts uit het bedrijfsleven.

4. Op 5 maart 2020 volgt een samenvatting c.q. vertaling van een interview van een voormalig topambtenaar van het DoD, Christopher Mellon. Mellon, voormalig onder-mindef tijdens de Clinton en Bush sr. regeringen laakt de Amerikaanse inlichtingendiensten inzake UAP-onderzoek. In de nieuwssite The American Legion schetst Mellon de loop van gebeurtenissen die de marine noopte met een officiële verklaring te komen omtrent UAP’s en interviewde hij persoonlijk o.a. marine commandant David Fravor.

6. Op 29 april 2020 volgt het artikel over het Pentagon die UAP-videoclips van de Amerikaanse marine officieel vrijgeeft. Het betreft de ‘Flir1’ uit 2004 en ‘Gofast’ en Gimbal’ uit 2015. De eerste twee clips verschenen bij het NYT artikel van december 2017 de derde in maart 2018, deze werd uitgebracht door de To The Stars Academy of Arts & Sciences.

7. Op 23 mei 2020 publiceerde ik het artikel ‘Met laser gecreëerde fantoombeelden mogelijke verklaring UAP’s? De Amerikaanse wetenschapsjournalist David Hambling oppert hierin het idee dat geavanceerde laser-plasmatechnologie ontwikkeld voor de Amerikaanse marine, mogelijk meer opheldering kan geven over de UAP’s. Met de technologie kan men zowel 2D- als 3D-beelden in de lucht creëren. Volgens Forbes is door de Amerikaanse marine in 2018 patent verkregen op deze technologie.

8. Op 5 juli 2020 plaatste ik een kijktip ‘Unidentified; Inside America’s UFO investigation’. In deze reeks documentaires van History Channel komen o.a. voormalig directeur AATIP Luis Elizondo en Christopher Mellon aan het woord.

9. Op 16 augustus 2020 schrijf ik over de nieuw opgerichte UAP Taskforce (UAPTF), op 4 augustus 2020 aangekondigd. Het Pentagon heeft het mandaat van de inlichtingencommissie van de senaat om al het materiaal rondom UAP’s te verzamelen en gestructureerd te documenteren m.b.t. de nationale veiligheid. De UAPTF zal ieder half jaar rapport uitbrengen aan de senaat over de situatie.



10. Op 9 januari 2021 volgt een artikel over het eerste UAP-rapport dat in het kader van de op 28 december 2020 in de VS in werking getreden Omnibus Spending Bill moet verschijnen een half jaar na dato. UAP-adepten kijken alvast reikhalzend uit naar dit rapport dat mogelijk nieuwe gedeclassificeerde inlichtingen betreffende UAP’s moet bevatten. De OSB is veelomvattend, het betreft o.a. pandemie- defensie- en inlichtingen gerelateerde wet- en regelgeving. De UAP-sectie is ingedeeld onder de FY21 Intelligence Authority Act in de comments sectie.

Hieraan wil ik nog toevoegen dat er eind april j.l. video- en fotomateriaal is ‘gelekt’ aan het publiek, via George Knapp en Jeremy Corbell, resp. via MysteryWire en ExtraordinaryBeliefs.com. N.a.v. dit materiaal, dat anoniem bij Knapp en Corbell terecht kwam, bevestigde het Pentagon aan The Black Vault dat de beelden genomen zijn door marinepersoneel. Pentagon-woordvoerder Susan Gough liet weten aan TBV: “I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The UAPTF has included these incidents in their ongoing examinations.” Gough bevestigt niet of het materiaal als ‘ongeïdentificeerd’ te boek staat. Een van de clips duurt 19 seconden, en is van juli 2019. Er is een piramidevormig UAP te zien, het object bevindt zich nabij het marineschip de USS Russell dat zich dan voor de kust van San Diego bevindt. De filmmaker legt verbanden met de Tic Tac video’s en ook publiceerde hij eerder beelden van een bolvormig UAP nabij het marineschip ‘USS Omaha, van 15 juli 2019, net voordat de UAP het water ingaat, hier te zien.

UAP’s in het water. In het uitgebreide interview van History Channel met Underwood en Fravor uit juni 2019, hier te vinden, stellen de piloten dat er toen de UAP (USS Nimitz incident, 2004) in de oceaan verdween er een ‘verstoring’ van het wateroppervlak waar werd genomen. Ik citeer uit dit interview: “Two fighters were diverted to intercept one of the strange objects. When they first arrived on the scene, the pilots didn’t see any flying objects. But they did observe what the lead pilot, Commander David Fravor, later referred to as a “disturbance” in the ocean. The water was churning, with white waves breaking over what looked like a large object just under the surface.Then they noticed one of the objects flying about 50 feet above the water.” En nog ter info, er is een patent van de Amerikaanse marine welke de ‘HAUC, Hybrid Aerospace / Undersea Craft.’ betreft. Het is een ontwerp voor een zeer geavanceerd hybride toestel, hier en hier meer informatie over de HAUC. En in de loop van de tijd zijn is er ook getracht het videomateriaal te onderzoeken op beeldmanipulatie, zie bv hier. Tot zover het overzicht. Met veel dank aan de lezer Stijn voor zijn reactie en bijdrage over Jeremy Corbell’s onderzoek. Over enkele UAP-meldingen door burgerpiloten zijn ook artikelen verschenen maar ik heb me bij deze opsomming willen beperken tot UAP-onderzoek m.b.t. het Pentagon/DoD. Credits; The Black Vault, The Debrief, GlobalNews, e.v.a.