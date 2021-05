Hebbes: Mercurius in z’n grootste oostelijke elongatie

door

Terwijl half Nederland dinsdagavond voor de buis zat gekluisterd om naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam te kijken togen Jan Brandt en ik naar de Zwanenplaatweg in de Dordtse Biesbosch om daar te gaan speuren naar een zwak lichtstipje laag aan de zuidwestelijke hemel. Dat stipje moest Mercurius zijn, de planeet het dichtst bij de zon, die maandagavond z’n grootste oostelijke elongatie beleefde. Gezien vanaf de aarde staat Mercurius 22° van de zon vandaan en dat maakt hem een uitstekend object om nu net na zonsondergang te bekijken. En het is gelukt! Tussen de flarden wolken door zagen we Mercurius staan, weliswaar met een verrekijker, maar toch erg duidelijk. Mercurius heeft een helderheid van 0,6m en een schijnbare diameter van 8,1”. Hierboven de situatie aan de hemel zoals ik die vantevoren in Stellarium had gezien, hieronder een foto die ik van het werkelijke schouwspel maakte, gemaakt met mijn mobiele telefoon (onderaan nog een versie met labels). Details van de opname: 1 seconde belicht, F1,5 op ISO 400.

Jan had zijn 15cm F8/EQ3 special paint planetaire Newton bij zich en daar hebben we eerst mee gekeken of het daadwerkelijk Mercurius was die we daar laag aan de hemel zagen. En inderdaad, er was een schijngestalte te zien, hetgeen je bij sterren of bij Mars (ook aan de hemel te zien) niet zo gauw zult tegenkomen, nou ja zeg maar nooit. Het was dus Mercurius, ietsje onder de ster Al Nath van het sterrenbeeld Stier. Voor wie het ook eens wil proberen: vanaf nu vermindert de hoekafstand tot de zon en neemt de helderheid van Mercurius af, maar de planeet blijft nog zo’n twee weken zichtbaar. Hieronder nog even de gelabelde versie van de foto.

