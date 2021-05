Gedeeltelijke zonsverduistering op donderdag 10 juni

door

Op donderdag 10 juni is in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. De maan schuift vanaf 11.18 uur (tijd in Amsterdam – elders in Nederland kunnen de tijdstippen enkele minuten verschillen) langzaam tussen de aarde en de zon en bedekt de noordelijke rand van de zon. Het maximum vindt plaats om 12.22 uur. Op dat moment is 29 procent van de middellijn van de zon door de maan bedekt.

Start: 11.18 uur | maximum: 12.22 uur | einde: 13.31 uur

De gedeeltelijke zonsverduistering van 10 juni is de eerste eclips die zichtbaar is vanuit Nederland sinds maart 2015. In Noord-Canada, Groenland en Rusland is de eclips ringvormig. Een gedeeltelijke zonsverduistering is natuurlijk lang niet zo spectaculair als een volledige zonsverduistering, waarbij de maan de hele zonneschijf bedekt. Maar met een goede eclipsbril kunnen kinderen en volwassen zien hoe de maan een ‘hapje’ uit de zon neemt. Kijk nooit direct naar de zon, maar gebruik een goede eclipsbril. Die zijn te koop bij onder andere www.eclipsbrillen.nl. Meer tips om veilig te kijken onderaan dit persbericht.

Maak een filmpje en win een schoolbezoek van het mobiele planetarium

Zowel de universitaire NOVA-sterrenkunde-instituten als de publiekssterrenwachten organiseren kijkevenementen. NOVA/astronomie.nl organiseert een wedstrijd voor basisscholen. Welke klas maakt het beste uitlegfilmpje over wat er gebeurt bij een zonsverduistering? De winnende klas/school wint een bezoek van het NOVA Mobiel Planetarium op 10 juni. Het NOVA-team neemt eclipsbrillen mee om de zonsverduistering te bekijken vanaf het schoolplein. Elke klas (groep 3 t/m 8) krijgt bovendien een korte uitleg in het planetarium over zonsverduisteringen. De spelregels staan vermeld onderaan dit persbericht.

Meer informatie over de scholenwedstrijd, veilig kijken en tips voor lesideeën.

Bron: Astronomie.nl.