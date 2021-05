Interstellaire berichten en de erfenis van Hans Freudenthal en Alexander Ollongren II

door

Hier volgt het tweede deel van het artikel ‘Buitenaards Babbelen’ van mijn hand dat gaat over Messagging ExtraTerrestrial Intelligence of kortweg METI. Het artikel is recent verschenen in Ruimtevaart 2, 2021, van de NVR. In dit deel bespreek ik o.a. de METI-chatbot die werd meegestuurd met de Cosmic Call 2003, de invloed van KI-founding father Marvin Minsky op het METI-onderzoek, en het Lincos 2.0 van Alexander Ollongren dat voortbouwt op Hans Freudenthal’s Lincos maar ook de informatica introduceerde in zijn geconstrueerde meta-taal voor METI. Verder komen de ‘Dark Forest’-theorie en het ‘moratorium on interstellar broadcasting 2015’ aan bod. De bezorgdheid over het uitzenden van interstellaire radioboodschappen door een groep wetenschappers waaronder Stephen Hawking, werd in dit moratorium uiteengezet.

In het eerste deel van Buitenaards Babbelen werden de Arecibo-boodschap, de Cosmic Calls 1999 en 2003 verzonden vanaf de Evpatoria telescoop in Oekraïne, en de kosmische talen Astraglossa en Hans Freudenthal’s Lincos besproken. Zoals al aangegeven in de intro van deel I is de term METI geponeerd tijdens de eerste SETI-conferentie, georganiseerd in 1973. Als aparte tak van onderzoek kent METI dus een lange geschiedenis, net als de zoektocht in het algemeen naar buitenaardse beschavingen. Bekende METI-onderzoekers, Frank Drake, Carl Sagan, Marvin Minsky, Douglas Vakoch en twee prominente Nederlandse wetenschappers, wiskundige Hans Freudenthal en sterrenkundige Alexander Ollongren plaveiden de weg in het stekelige landschap van de complexe vraagstukken rondom interstellaire communicatie. Het tweedelig artikel Buitenaards babbelen is het relaas van het METI-onderzoek van de afgelopen 50 jaar, en is binnenkort te lezen in het pdf-archief van de NVR, voor het tweede deel zie deze link Buitenaards babbelen II.