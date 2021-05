NASA’s Curiosity gekiekt op Mont Mercou en de Chinese rover Zhurong betreedt het Mars-oppervlak

door

Het wordt steeds drukker op Mars. De Curiosity-rover die voortploetert op de rode planeet werd recent op 18 april j.l. nog fraai gekiekt door de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) en de Chinese Zhurong rover heeft vannacht zijn eerste meters afgelegd op Utopia Planitia. NASA’s Curiosity, bijna 9 jaar actief en al 25 km op de teller, bevindt zich ten tijde van de opname van de foto op de Mont Mercou, deze rotsformatie ligt op de 5,5 km hoge Mount Sharp. De MRO nam de foto met behulp van zijn High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) -instrument. De Curiosity ter grootte van een personenauto is duidelijk zichtbaar, ook al vloog MRO op dat moment een kleine 270 boven het oppervlak van Mars.

De Curiosity landde in augustus 2012 in de 154 km brede Gale-krater, en zijn missie diende om te bepalen of de omgeving ooit microbieel leven heeft kunnen ondersteunen. Dit bleek inderdaad zo, de observaties van de zeswielige rover toonden dat Mars’Gale Crater ooit in een ver verleden voor lange tijd een potentieel bewoonbaar systeem van waterwegen bezat. In september 2014 bereikte Curiosity de uitlopers van Mount Sharp, die vanuit het centrum van Gale hoog oprijst. De rover heeft sindsdien de berg beklommen en de gelaagde rotsafzettingen onderzocht op aanwijzingen over de lang geleden overgang van Mars van een relatief warme en natte wereld naar de koude woestijnplaneet die het nu is. Waarnemingen van MRO en andere orbiters laten zien dat deze overgang in het gesteente wordt vastgelegd, als een verschuiving van kleidragend materiaal naar lagen met veel zoute sulfaten. De heuvels net voorbij de Mont Mercou zijn rijk aan sulfaten, ‘dus daar gaan we naartoe’, zei Abigail Fraeman, plaatsvervangend projectwetenschapper van NASA/JPL. in een video-update van donderdag 20 mei j.l. Hieronder de video met de updates van de Marsrovers. Bronnen: NASA, Space.com



Zhurong

De Zhurong rover heeft op 22 mei om 10:40 Pekingtijd (04:40 NL’se tijd), het landingsplatform verlaten en rijdt nu rond op Mars. De lander en de rover Zhurong, die deel uitmaken van de eerste Marsmissie ‘Tianwen-1’, zijn ontwikkeld door het ‘China Aerospace Science and Technology Corporation, en landden op 15 mei j.l. op het Mars-oppervlak. Het wetenschappelijke doel van de Tianwen-1-missie is het bestuderen van de morfologie en geologische structuurkenmerken van Mars, de kenmerken van de bodemsamenstelling op het oppervlak van Mars, de verdeling van waterijs, en de ionosfeer. Het is de bedoeling dat het wagentje de komende 90 dagen operationeel zal zijn op de rode planeet. Zie Andrew Jones op Twitter. Bronnen: NOS, Andrew Jone, CNSA/CASC

Voor een overzicht waar al dit ‘Marsverkeer’ zich nu precies bevindt, zie deze kaart