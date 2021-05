Woensdag een supermaan, rondom de Stille Oceaan hebben ze zelfs een supermaansverduistering

door

Op woensdag 26 mei om 13.14 uur is het Volle Maan, dan staat de maan recht tegenover de zon aan de hemel. Niets bijzonders, het gebeurt iedere 27 dagen. Wel bijzonder is wat ze aan de andere kant van de wereld meemaken, rondom de Stille Oceaan. Dáár zal namelijk morgen een maansverduistering zichtbaar zijn, als de aarde tussen de zon en de maan inschuift en de maan in de schaduw van de aarde terecht komt. En omdat de maan tien uur eerder in z’n perigeum staat, het punt in zijn elliptische baan dat het dichtst bij de aarde gelegen is, is het ook nog eens een supermaan, nee wat zeg ik een supermaansverduistering. Hij is hier via een livestream te volgen, mocht je niet ergens in de buurt van Hawaï bivakkeren. Niet later inschakelen, want de totale fase duurt slechts 14 minuten (van 11.12 tot 11.26 uur UT, tel er twee uur bij op voor onze tijd). De maan staat woensdag 357.460 km van de aarde vandaan, 155 km dichterbij dan bij de vorige supermaan, die vorige maand was. Niks schokkends allemaal zo’n supermaan, alleen dat het flink in het nieuws komt en daardoor meer kijkers trekt die de maan willen zien. Wetenschappers gaan de eclips gebruiken om de temperatuur op de maan meten en te kijken of die door de verduistering daalt. Dat doen ze onder andere met de Lunar Reconnaissance Orbiter, die iedere twaalf uur een rondje om de maan cirkelt, en met telescopen op de Mauna Kea op Hawaï. Bron: Sterrengids 2021 + Phys.org.