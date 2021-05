Landschap ‘Oog van de Sahara’ vertoont verbluffende gelijkenis met Mars

door

Het ‘Oog van de Sahara’ in Mauritanië, West-Afrika, toont een rood en oranjekleurig desolaat landschap dat veel lijkt op Mars. ISS-astronauten die momenteel op het ISS verblijft hebben recent foto’s gemaakt van deze plek. Vanaf zo’n 600 km hoogte tonen de beelden het aardoppervlak van het ‘Oog van de Sahara’, badend in een roodachtig landschap, met een diepe inkeping, en krater ‘bull’s eye’ in het midden. ESA-astronaut Thomas Pesquet stelt: “Ik dacht dat ik in een baan om Mars draaide toen ik dit beeld zag! Geen wolk te bekennen en rode en okerkleurige kleuren die zich uitstrekken tot aan de horizon.” Pesquet deelde de beelden op twitter.



Het betreffende fraaie landschap heet formeel de Richat-structuur, en is gelegen in de Sahara nabij Ouadane in west-centraal Mauritanië, West-Afrika. Deze regio heeft al veel ISS-astronauten aangezet om de verbluffende schoonheid van ervan vast te leggen. Tot op heden is er nog discussie of het ‘Oog van de Sahara’-landschap al dan niet het gevolg is van een meteorietinslagkrater, dit vanwege zijn cirkelvormigheid, of dat het gebied slechts een symmetrische opwaartse beweging volgt, blootgelegd door erosie. Van de foto’s van Pesquet is ook een compilatie gemaakt. Credits; ESA/NASA/Pesquet, twitter