Resultaten van 1e drie jaar Dark Energy Survey zijn verschenen

In maar liefst 29 wetenschappelijke artikelen – hier voor de hardcore liefhebbers te lezen – zijn deze week de resultaten gepubliceerd van de eerste drie jaar van waarnemingen gedaan met de Dark Energy Survey (DES) [ ]. Daarbij zijn in de periode tot 2016 gedurende 345 nachten maar liefst 229 miljoen (!) sterrenstelsels waargenomen tot een afstand van zeven miljard lichtjaar van de aarde. Een gebied van 5000 vierkante graad, bij elkaar 1/8e van de hemel, werd met behulp van de 570-megapixel Dark Energy Camera verbonden aan de Víctor M. Blanco 4-meter Telescoop van het Cerro Tololo Inter-American Observatorium in Chili in kaart gebracht. Op dwe afbeelding hieronder zie je in paar het in kaart gebrachte gebied, de lichte boog is de Melkweg.

Uit de waarnemingen komt naar voren dat de materie in het heelal mogelijk een paar procent minder ‘clumpy’ is dan eerst gedacht, dat is de mate waarin materie aan elkaar klontert, weergegeven in de zogeheten σ-8 parameter. De waarde die DES3 vindt voor σ-8 is iets lager dan wat de Europese Planck satelliet eerder vond, de satelliet die de kosmische microgolf-achtergrondstraling van 380.000 jaar na de oerknal analyseerde. De waarden die DES3 vindt (σ-8=0,776 en de dichtheid van materie Ωm = 0,339) zijn wel in overeenstemming met het heersende ΛCDM model van het heelal.

Bron: Noirlab.