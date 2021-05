Cargomodule Tianzhou-2 gelanceerd naar de Tianhe

De Chinese cargomodule Tianzhou-2 is vandaag gelanceerd om 14:55 NL’tijd. De lancering werd uitgevoerd met een Lange Mars 7 Y73-draagraket, vanaf het Wenchang Spacecraft Centre op het eiland Hainan. Het ruimtevrachtschip zal aankoppelen met de op 29 april j.l. gelanceerde ‘Tianhe’, de kernmodule (TCM) van het Chinese ruimtestation Tiangong. Recent is de Tianhe verplaatst naar een speciale parkeerbaan voor de aanmering van de Tianzhou-2. De Tianhe-kernmodule is 18 meter lang, en de Tianzhou is het eerste constructie-element dat aan Tianhe wordt gevoegd, er zullen op korte termijn nog twee elementen bijkomen. Tianhe bevat een woon- en servicemodule, plus dockingpunt. Tianhe zal nu door de Tianzhou 2 bezocht worden en in juni zullen er drie astronauten naar het Tianhe afreizen. (Tianzhou 1 was de voorganger, het koppelde aan de Tiangong II in 2017, en voerde docking en in-orbit refuel operaties uit, wat China het derde land was dat in-orbit kon bijtanken na Rusland en de VS). Na de dockingmanoeuvre zal de Tianzhou 2 brandstof injecteren en benodigheden voor de woonmodule in Tianhe plaatsen. Het ruimtevaartuig Shenzhou XII, dat drie astronauten vervoert, zal het robotvrachtschip navolgen en begin juni aanmeren met de kernmodule. De bemanning zal drie maanden in de kernmodule blijven. Waarschijnlijk volgen in september een Tianzhou 3 missie, ook voor het aankoppelen met de Tianhe, en deze zal opgevolgd worden door de Shenzhou XIII missie, de drie bemanningsleden zullen dan mogelijk een half jaar op het ruimtestation verblijven.

Het ruimtestationprogramma van China heet voluit ‘Project 921 Tiangong Program’. In 2022 zullen twee grote space labs worden gelanceerd om gekoppeld te worden aan de Tianhe. Bovendien zullen er in dat jaar ook twee bemande missies en twee vrachtvluchten worden uitgevoerd om de bouw van het Chinese ruimtestation voort te zetten. Het station zal uiteindelijk een T-vorm krijgen. Tianhe bevat een woon- en servicemodule, plus dockingpunt en zal naar verwachting eind volgend jaar voltooid zal zijn. Tiangong, ‘Hemels Paleis’, zal dus uiteindelijk bestaan uit drie hoofdcomponenten – een kernmodule die is bevestigd aan twee ruimtelaboratoria – met een gecombineerd gewicht van bijna 70 ton. Het hele station zal ongeveer 15 jaar operationeel zijn. Een Tianzhou is 10,6 m lang, en heeft een diameter van 3,35 m. Zijn maximum liftoff draaggewicht is 13,5 ton, en het kan 6,5 ton aan voorraad mee nemen. De ontwerper van het vaartuig is het China Academy of Space Technology (CAST). De eerste cargomodule was de Progress 7K-TG, ontwikkeld in de voormalig Sovjet-Unie en operationeel van 1978 tot 1990. Momenteel zijn er vier cargomodules operationeel voor vrachten naar een ruimtestation, de Chinese Tianzhou, de Russische Progress-MS, en de Amerikaanse Cargo Dragon en de Cygnus. Bronnen: Xinhua, China Space Daily