Grote asteroïde 2021 KT1 scheert op 1 juni langs de Aarde

NASA heeft bekend gemaakt dat er op 1 juni a.s. een potentieel gevaarlijke asteroïde ter grootte van de Eiffeltoren met grote snelheid langs de aarde zal razen. Het gaat om de asteroïde 2021 KT1. De asteroïde heeft een geschatte diameter van 150 tot 330 meter. Als een asteroïde van die grootte inslaat op Aarde dan is de schade aanzienlijk. In het geval van 2021 KT1 hoeven we daar echter niet bang voor te zijn. De dichtste nadering tot de Aarde is op dinsdag 1 juni om 16:24 NL’se tijd (10:24 EDT), en de kleinste afstand bedraagt dan 7,24 miljoen kilometer. Dat is meer dan 19 keer de afstand tussen de Aarde en de Maan. De snelheid waarmee de rots voorbij zal vliegen ligt rond de 64.000 km per uur. Voor een baandiagram van 2021 KT1 zie hier.

NASA heeft deze asteroïde wel als potentieel gevaarlijk geclassificeerd en dat is niet omdat de asteroïde een direct gevaar is voor de Aarde maar omdat de asteroïde voldoet aan het classificatieschema dat NASA hanteert. Volgens NASA is een asteroïde potentieel gevaarlijk als het object (algemeen is de aanduiding PHO – potentieel gevaarlijke objecten) een diameter groter dan 150 meter heeft, en de baan van de asteroïde ooit de baan van de Aarde kruist op een afstand die kleiner is dan 7,5 miljoen kilometer. Dit komt overeen met 0,05 Astronomische Eenheden (1 AE is de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Zon = 150 miljoen km.). NASA, ESA, en andere internationale organisaties speuren de sterrenhemel actief af op zoek naar potentieel gevaarlijke asteroïden. Ze houden ongeveer 26.000 nabije-aarde-objecten (NEO) scherp in de gaten, het zijn de NEO’s waarvan de banen ze in de buurt van onze planeet brengen.Tot nu toe is ongeveer een derde van deze 26.000 grotere asteroïden waarvan men denkt dat die in de buurt van de Aarde kunnen komen, in kaart gebracht. Elke 10.000 jaar wordt verwacht dat een asteroïde groter dan 100 meter het aardoppervlak bereikt en grote vernietiging veroorzaakt. Bovendien zoeken de organisaties naar manieren om de Aarde te verdedigen tegen een asteroïde voordat die inslaat. NASA en ESA werken momenteel aan een project genaamd DART waarmee het mogelijk gevaarlijke asteroïden kan afbuigen. Lees meer over deze DART-missie hier op AB. Tijdens de ruimtemissie, die gepland staat voor 2022, zullen de ruimtevaartorganisaties een sonde laten crashen in een dubbele asteroïde, Didymos. Ook de NEOcam gaat ingezet worden voor planetaire verdediging, zie hier op AB. Bronnen: NASA/CNEOS, Newsweek, ESA Planetary Defense