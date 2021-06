Bekijk ‘m: de interactieve James Webb Space Telescope launch kit

door

De lancering van de James Webb Space Telescope (JWST) staat voorlopig nog gepland voor 31 oktober 2021 – woehaha, nog 153 nachtjes slapen – en wel met een Ariane 5 ECA raket vanaf lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. De ESA kwam vandaag met een interactieve ‘James Webb Space Telescope launch kit‘, die je alles laat zien over de telescoop en al z’n instrumenten, de lancering, de reis naar L2 en de doelen die de opvolger van de Hubble ruimtetelescoop heeft. Via de knoppen onderaan kan je door de pagina’s wandelen en meer informatie vergaren. Echt leuk om te bekijken! Bron: ESA.