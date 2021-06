Schimmels gaan een baantje om de maan maken

door

Onderzoekers van het U.S. Naval Research Laboratory zijn bezig met een experiment om schimmels (Latijn: fungi, hé daar hadden we pas iets anders over) ergens eind dit jaar of begin volgend jaar een baan om de maan te laten maken en dan te kijken wat straling met de schimmels doet. Schimmels hebben natuurlijke mechanismen om DNA-schade veroorzaakt door straling te beschermen en te herstellen. Die mechanismen zorgen ervoor dat de schimmels honderden keren meer straling kunnen weerstaan ??dan mensen. Dit experiment zal de melanine in schimmels bestuderen, wat kan helpen om ze te beschermen tegen schade van straling, evenals ‘herstelroutes’ van DNA, waarbij schade wordt hersteld zodra deze is opgetreden. De schimmel die voor dit experiment wordt gebruikt is Aspergillus niger, een zwarte schimmel die veel wordt gebruikt in laboratoria en de industrie en ook een van de meest voorkomende schimmels die op het International Space Station (ISS) is gevonden.

Tijdens de ruimtevlucht zullen de schimmelmonsters worden opgeslagen in de Orion-capsule van NASA, die met het Space Launch System wordt gelanceerd en om de maan zal reizen – dat zal dan vast de missie van Artemis 1 zijn. De onderzoekers zijn van plan om de monsters na terugkeer te vergelijken om te zoeken naar veranderingen in het DNA en andere biomoleculen. De schimmelcellen ondergaan dan een grondige analyse van morfologische, fysiologische en chemische veranderingen. Zodoende hopen ze de opgedane kennis te gebruiken om nieuwe manieren te onderzoeken om stralingsschade aan mensen en apparatuur in de ruimte te voorkomen. Tsjonge, waar schimmel al niet nuttig voor kan zijn. Bron: Eurekalert.