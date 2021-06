Voilà! Fysici creëren Jupiter’s heliumregen in het lab

Co-auteur van de studie, Gilbert Collins stelt: “Onze experimenten suggereren dat diep in Jupiter en Saturnus heliumdruppels door een enorme zee van vloeibaar metallisch waterstof vallen.” Iets om nog eens in het achterhoofd te houden als we ooit naar Jupiter in de nachtelijke hemel turen. Helium is niet het enige ongewone weer dat in de atmosfeer van andere, ook wel buiten het zonnestelsel gelegen, planeten voorkomt. Astronomen hebben eerder bewijs gevonden van ‘buitenaardse’ regenbuien van diamant op Neptunus en wolken van robijn op exoplaneet Hat-p-7b. Bronnen: Universiteit van Rochester, SciTechDaily, NASA/JPL,Sciencenews