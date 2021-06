Een zonnepanelenpark? Nee hoor, het is HIRAX, op zoek naar donkere materie

door

Als je de foto hierboven ziet denk je wellicht aan zo’n park wat je overal in het landschap ziet verschijnen vol met zonnepanelen. Maar schijn bedriegt, want wat we zien is een impressie van HIRAX, dat staat voor het ‘Hydrogen Intensity and Real-time Analysis eXperiment’. Dat wordt een park niet met zonnepanelen, maar met kleine radioschotels, meer dan duizend parabolische reflectoren, een park dat moet verrijzen in de droge Karoo steppe in Zuid-Afrika. Die plek biedt niet alleen de ruimte voor de grote ‘array’ van telescopen, maar is ook erg radiostil, dus men heeft er weinig last van storende aardse radiosignalen. Met HIRAX wil men radiostraling van waterstof detecteren met frequenties tussen 400 en 800 MHz. Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal en door de verdeling van waterstof in het heelal in kaart te brengen krijgt men niet alleen een beeld van de verdeling van materie, maar ook van donkere materie in het heelal. En daaruit kan men dan vervolgens weer informatie halen over die andere mysterieuze component van het heelal, donkere energie, de kracht die zorgt voor de versnelling in de uitdijing van het heelal. Bron: Phys.org.