Gedeeltelijke zonsverduistering was goed te zien

De gedeeltelijke zonsverduistering die vandaag onder andere boven Nederland plaatsvond was goed te zien. In Dordrecht, waar ik ‘m samen met collega Astroblogger Jan Brandt vanuit de tuin bekeek, was alles onder een strakblauwe hemel goed te volgen. Om 11.17 uur begon het hier in Dordt City met het eerste contact, waarbij de maan rechtsboven in de zon een klein deukje veroorzaakte. In mijn omkerende kijker (11 cm Newton – met nog een originele focuseerinrichting, een collectors item begreep ik van Jan – met in het primaire brandpunt een smartphone) was dat linksonder. Jammer genoeg waren er geen zonnevlekken op de zon te zien, dat geeft de eclipsfoto’s altijd een mooier effect. Hieronder de opstelling van onze apparatuur in de zonovergoten tuin.

In Engeland was het op dat moment nog bewolkt en dacht onze goede vriend Jonathan Hall (ergens in de buurt van Bath) dat het weer de bekende cumulus interruptus zou worden, die eerder ook al zand in het eten gooide, maar toch klaarde de lucht gelukkig ook daar op en kon hij deze foto maken:

Om 13.29 uur was alles afgelopen, toen bij het laatste contact het laatste deukje uit de zon verdween. Dat laatste contact werd mooi door Jan vastgelegd, ‘een close up van bijkans het laatste hapje uit de zon, geschoten door de 15cm F8 Newton en de canon 1000D’, zoals hij het formuleerde. Die foto zie je hieronder.

Door Tennet, de beheerder van het electriciteitsnetwerk in Nederland, was afgelopen dagen al gewaarschuwd dat de zonsverduistering zou zorgen voor een tijdelijke terugval in de productie van stroom door zonnepanelen. De angst voor problemen bleek ongegrond, maar de verduistering was wel degelijk te zien in de productie, onder andere bij mijn eigen panelen op m’n dak: