De Amerikaanse Space Force ontwikkelt en lanceert in recordtijd TacRL-2 satellietmissie

Vanaf Vandenberg Space Force Base (Californië) is op 13 juni j.l. met succes een geheime Space Force-satelliet gelanceerd met een Pegasus XL-raket vanaf een Northrup Grumman draagvliegtuig. De gehele missie, TacRL-2, satellietontwikkeling en lancering, is binnen een jaar tot stand gekomen en past binnen het ‘tactisch responsief lanceringsprogramma’ van de Space Force (USSF) dat bedoeld is om tijdlijnen voor het plannen van ruimtemissies drastisch te verkleinen, om zo flexibelere lanceerdiensten (ook wel ‘responsieve lanceringen’ genoemd) te kunnen bieden. De ‘TacRL-2’ of ‘Tactically Responsive Launch-2’ is een technologische demonstratiesatelliet voor dit programma, en het hoofd van de USSF generaal John Raymond stelde op 10 juni j.l. tijdens een webcast-event van de Council on Foreign Relations, dat de lanceerprovider, i.d. Northrup Grumman, 21 dagen de tijd heeft gekregen om zich klaar te maken voor de vlucht. De satelliet moet kunstmatige objecten gaan detecteren in een baan om de aarde.

De USSF, onderdeel van de Amerikaanse strijdkracht en verantwoordelijk voor oorlogsvoering in de ruimte, werd opgericht op 20 december 2019. Begin 2020 werd bekendgemaakt dat o.a. Patrick Air Force Base, het Cape Canaveral Air Force Station alsook het Vandenberg Airforce Base hernoemd zouden worden. De bases heten nu resp. Patrick Space Force Base, Cape Canaveral Space Force Station en Vandenberg Space Force Base. Vanaf deze laatstgenoemde basis vertrok de de TacRL-2 missie op zondagmorgen j.l. rond 10:00 NL’se tijd; een Lockheed-1011 draagvliegtuig met daarop de Pegasus XL-raket toog richting de Stille Oceaan alwaar de lancering plaatsvond op 12 km hoogte. De luchtmacht verklaarde in 2019 voor wat betreft raketsystemen met een ‘tactisch responsieve lanceercapaciteit’, te gaan voor de Pegasus XL van Northrup Grumman Space Systems (voorheen Orbital ATK). Het lanceerteam ‘V’ genoemd, lanceerde met succes nu met deze Pegasus succesvol de satelliet in deze ‘airdrop’ lancering, maar zowel de Space Force als Northrop Grumman Space Systems toonden geen live webcast van de lancering.

Sinds de aanbesteding aan NG in 2019 moet het bedrijf, desgevraagd, volgens de eisen binnen vier maanden een lanceervoertuig gereed kunnen hebben en vervolgens dit toestel stand-by zetten, waarna lancering binnen 21 dagen volgt. De satellietmissie TactRL-2 is ontwikkeld door Space Safari, een nieuwe afdeling die volgens de Space Force ‘reageert op urgente ruimtemissies met hoge prioriteit’. Space Safari is de andere naam van het ‘645th Aeronautical Systems Group, (afgeleid van Big Safari, een centrale bewakingsgroep van de USAF tijdens de Koude Oorlog). Hoofd John Raymond, sprak ook over het mandaat van de Space Safari groep op 10 juni j.l. en stelde: “Een jaar geleden daagde ik (JR) onze acquisitieorganisatie uit om een ??vaardigheid in tactische tijdlijnen te ontwikkelen, deze te integreren in een lanceervoertuig en te lanceren, en eens te kijken hoe snel we dit kunnen.” En nu is deze missie in minder dan een jaar tijd uitgevoerd. Contractinformatie toont dat het Space and Missile Systems Center (LAAFB) aan Northrop Grumman de TacRL-2-taakopdracht in juli 2020 heeft toegekend. In februari j.l. bracht de Space Force nieuwe aanbestedingsverzoeken uit voor de opvolgers van TacRL-2, de TacRL-3 en -4 voor resp. april 2022 en februari 2023. Bron: SpaceNews/USSF/SpaceFlightNow