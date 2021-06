De Gigantische Boog tart het kosmologische principe

door

Een team van sterrenkundigen onder leiding van Alexia Lopez (University of Central Lancashire in Preston, Engeland) heeft een gigantische structuur in het heelal ontdekt van aan elkaar verbonden clusters van sterrenstelsels die maar liefst 3,3 miljard lichtjaar lang is en ruim 300 miljoen lichtjaar breed. Daarmee tart de Gigantische Boog (‘Giant Arc’), zoals de structuur wordt genoemd, het kosmologische principe, de aanname in de kosmologie dat het heelal op grote schaal er in alle richtingen hetzelfde uitziet (isotroop) en dat het op iedere plaats dezelfde eigenschappen bezit (homogeen). Volgens dat principe zou het heelal er op schalen groter dan 1,2 miljard lichtjaar homogeen uit moeten zien. Maar de Gigantische Boog is drie keer zo groot en het is geen homogene structuur. De enorme sliert van sterrenstelsels ligt ongeveer 9,2 miljard lichtjaar van ons vandaan en hij strekt zich uit tot ongeveer 1/15e deel van het waarneembare heelal.

The cosmological principle says the universe is homogenous and isotopic (aka, vaguely the same everywhere and in all directions) on scales larger than ~1.2 billion light years. But the Giant Arc referenced above is a cluster of galaxies almost 3 times that size! #AAS238 pic.twitter.com/3ZANCnr355 — astrobites (@astrobites) June 7, 2021

De Gigantische Boog ligt in de richting van de sterrenbeelden Bootes en Jachthonden (zie afbeelding bovenaan). De structuur werd ontdekt toen de sterrenkundigen de gegevens bestudeerden van het licht van 40.000 quasars in de Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Het was dankzij de lijn van absorptie door magnesium dat Lopez’ team ontdekte dat er één gigantische structuur van clusters van sterrenstelsels is die het licht van de erachter liggende quasars absorbeert. Lopez rapporteerde onlangs op de #AAS238 bijeenkomst over de ontdekking. Bron: Science News