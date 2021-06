Oeps, de Hubble ruimtetelescoop is al enkele dagen buiten werking

De NASA heeft vrijdag laten weten dat de Hubble ruimtetelescoop, die al meer dan dertig jaar het heelal tot in detail bestudeerd, al enkele dagen buiten werking is. Probleem blijkt een boordcomputer te zijn, die al sinds vorige week zondag problemen veroorzaakt. De telescoop en alle instrumenten zijn in uitstekende staat, maar het is die computer, die de instrumenten moet monitoren en coördineren, die niet goed werkt. Maandag heeft men geprobeerd de computer weer aan de praat te krijgen, maar dat mislukte. In eerste instantie dacht men dat een defecte 64 Kb geheugenmodule de oorzaak van de problemen was, maar een poging een back-up geheugenmodule te activeren mislukte. De technologie waarop de computer werkt dateert van lang geleden, pakweg de jaren tachtig. Bij de service mission van STS 125 in 2009 werd de computer vervangen.

NASA continues to work to resolve an issue with the payload computer on the Hubble Space Telescope, which halted on June 13.

Launched in 1990, Hubble has contributed greatly to our understanding of the universe over the past 30 years. https://t.co/qEmIUQCtuX

— Hubble (@NASAHubble) June 18, 2021