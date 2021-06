Project Solarcan in Huize Nouwen is vandaag gestart

door

Vanochtend vroeg om 05.32 uur is de zomer begonnen, al zou je dat aan het druilerige weer niet zeggen. Met het zomersolstitium bereikt de zon vandaag z’n grootste noordelijke declinatie (+23°26’11”) en dat betekent dat de zon vandaag z’n hoogste punt aan de hemel bereikt dit jaar. Vandaar dat ik vandaag mijn solarcan in de tuin heb opgehangen en heb geopend om licht te vangen. Zo’n solarcan is een gaatjescamera of pinhole-camera, aangeschaft via volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg. Benodigdheden voor solargraphy met zo’n camera: een blikje – voorzien van een klein gat, gemaakt met bijvoorbeeld een speld – en een stukje lichtgevoelig fotopapier. Je geeft dat blikje een vaste plek met uitzicht op het zuiden, laat ´m daar een half jaartje (vanaf zomer of winter solstitium) [ ] licht vangen en voilá… je hebt de zon gedurende die periode gefotografeerd! Het werkt volgens het simpele principe dat je hieronder afgebeeld ziet en dat we sinds de ontdekking van het fotopapier al toepassen. Zonlicht valt op het fotopapier en door het zilverbromide daarin verkleurt het zwart.

Op 21 december 2021om 15.59 uur hebben we het winter solstitium en bereikt de zon z’n laagste declinatie. Dan haal ik het blikje weer weg en haal ik het fotopapier eruit. Dat heeft dan een negatief beeld van de zon en de omgeving. Ik scan de foto en die bewerk ik in Photoshop, zodat het een positief beeld wordt (zonlicht wordt dan wit i.p.v. zwart) en dan heb ik een half jaar zon gevangen in één foto. Kortom, end december meer nieuws over de solargraphy vanuit Dordrecht. Hieronder tenslotte nog een voorbeeld van solargraphy, in 2011 gemaakt door Ger Dörr.