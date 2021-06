Op 28 juni start de grootste jaarlijkse bijeenkomst ooit van de European Astronomical Society (EAS)

door

De jaarlijkse bijeenkomst van de European Astronomical Society zal voor het tweede jaar op rij online plaatsvinden, van 28 juni – 2 juli 2021, gehost door de Universiteit Leiden/Sterrewacht Leiden in Nederland. Meer dan 2250 deelnemers hebben zich voor deze conferentie aangemeld, het hoogste aantal ooit.

Vanwege de coronapandemie heeft de EAS besloten om #EASLeiden2021 wederom virtueel te houden. De conferentie is de jaarlijkse professionele astronomie- en ruimtewetenschapsbijeenkomst van de European Astronomical Society (EAS). Toonaangevende onderzoekers zullen er hun recentste werk presenteren. Op de eerste dag van de bijeenkomst zal de Britse astronoom (Astronomer Royal) Lord Martin Rees (Universiteit van Cambridge, Verenigd Koninkrijk), de Fritz Zwicky-prijs in ontvangst nemen. Hij geeft op 1 juli om 19.30 uur (CEST) een openbare lezing, getiteld ‘The World in 2050 and Beyond’ [ ]. De publiekslezing zal worden gestreamd via het YouTube-kanaal van de EAS. De lezing is gericht op een breed publiek en voor iedereen toegankelijk.

#EASLeiden2021 biedt 16 symposia, 33 speciale sessies en 5 lunchsessies. Er zijn ongeveer 1000 wetenschappelijke presentaties geaccepteerd, en 1350 ePosters. Daarnaast zijn er 8 Plenary Talks, 3 Community Reports en 9 Prize Award Talks en Ceremonies.

De bijeenkomst bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, van astrochemie, exoplaneten, stellaire astrofysica en zwaartekrachtgolven, tot data science, diversiteit & welzijn en ontwikkeling & voorlichting.

Een volledig en actueel overzicht van het wetenschappelijke programma is te vinden op de officiële website. Bron: Astronomie.nl.