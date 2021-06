Het Pentagon UAP-rapport

door

Het bericht rolt net van de pers van het ODNI, Office of the Director of National Intelligence. De UAP (unidentified aerial phenomena)-adepten wereldwijd hebben reikhalzend uitgekeken naar dit rapport dat verzamelde gedeclassificeerde inlichtingen betreffende UAP’s moet bevatten. De voorzitter van het Senate Intelligence Committee, Mark Warner twitterde dat het rapport ‘niet eenduidig’ is en vervolgt in een korte verklaring dat het rapport slechts een startpunt is voor verder onderzoek naar de aard van de UAP’s en de mogelijke risico’s voor de luchtvaart: “Dit markeert slechts het begin van inspanningen om te begrijpen en te belichten wat deze risico’s voor de luchtvaart in veel gebieden in het land en de wereld veroorzaakt,” aldus Warner. Het rapport bevat negen bladzijden, alle diensten die inlichtingen hebben verstrekt worden genoemd. De meeste informatie is afkomstig van de Amerikaanse marine. De UAP Taskforce heeft de informatie onderzocht van 144 incidenten. De meeste informatie die bestudeerd is, dateert van de periode tussen 2004 en 2021. Bij een beperkt aantal UAP’s wordt er ‘ongewoon vlieggedrag’ gesignaleerd, ik citeer, blz: 3: “In a limited number of incidents, UAP reportedly appeared to exhibit unusual flightcharacteristics. These observations could be the result of sensor errors, spoofing, or observer misperception and require additional rigorous analysis.” De UAPTF heeft de incidenten in vijf categorieën verdeeld, ‘Airborne Clutter’ (ballonnen, vogels), Natural Atmospheric Phenomena, USG or Industrial Development Programs’, ‘Foreign Adversary Systems’ en ‘other’. In 11 gevallen was er sprake van een bijna-botsing met de UAP.



Omnibus Spending Bill, IAA

Op 28 december 2020 is de zogenoemde Omnibus Spending Bill in de VS door voormalig president Trump ondertekend en in werking getreden. Een veelomvattende wet die o.a. pandemie- defensie- en inlichtingen gerelateerde wet- en regelgeving bevat. Een bijzonderheid in de wet betrof rapportage over UAP’s, deze sectie is ingedeeld onder de FY21 Intelligence Authority Act. De IAA waarborgt in zijn algemeen dat de inlichtingendiensten hun werk in 2021 voort kunnen zetten, en het codificeert naast Amerikaanse geheime operaties ook regelgeving inzake rapportage aan het Congres. In de sectie over UAP’s werd specifiek een verzoek gedaan aan de inlichtingendiensten alle informatie te rapporteren over het mogelijk bestaan van ongeïdentificeerde luchtfenomenen. binnen een tijdsbestek van zes maanden.



Geen buitenaardse origine

Leslie Kean, co-auteur van het spraakmakend artikel over UAP-onderzoek in de New York Times, geplaatst op 16 december 2017, (zie ook deze AB over Kean’s UAP-werk) waarin het bestaan van het AATIP-programma onthuld werd en de bal rond UAP-onderzoek aan het rollen werd gebracht, stelde enkele dagen geleden in dit artikel van NBC al aan de orde, in aanloop naar publicatie van het rapport dat het goed is dat er eindelijk meer informatie vanuit de overheid komt rondom UAP’s maar dat aliens nog wel niet ter sprake zullen komen. Desalniettemin is het een startpunt, Kean: “Nobody is saying they are aliens. That’s not the message here. The message is they are unexplained objects,” En vervolgt: “This is a major intelligence issue that there are things flying around in our skies that we can’t identify in restricted airspace.” Bronnen: Kellie Meyer/ODNI/MarkWarner, Twitter, NBC