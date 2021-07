Eerste Nederlandse militaire nanosatelliet gelanceerd door Virgin Orbit

door

Virgin Orbit heeft gisteravond een nanosatelliet van de Nederlandse luchtmacht gelanceerd. Het betreft de experimentele BRIK-II-nanosatelliet. De lancering vond plaats met een LauncherOne-raket, en werd uitgevoerd vanaf een Boeing 747, genaamd ‘Cosmic Girl’. De satelliet is een zogenaamde CubeSat die de afmeting van een pak melk heeft. De Nederlandse luchtmacht werkte voor de ontwikkeling van de satelliet samen met het Delftse bedrijf ISISPACE, de Technische Universiteiten van Delft en Oslo, en het Koninklijke Nederlandse Luchtvaartcentrum. Naast de Nederlandse BRIK-II gingen er ook nog drie satellieten mee van het Amerikaanse ministerie van Defensie, zie deze aankondiging op Virgin Orbit. De BRIK-II geldt voor de Nederlandse Luchtmacht vooral als een experiment.

De BRIK-II kan radio- en gps-signalen en verstoringen in de atmosfeer detecteren. Daarnaast helpt de nanosatelliet ook met het verzamelen van informatie over het gebruik van radioverkeer in een missiegebied en heeft de BRIK-II een systeem voor het versturen van berichten over een ultra-hoge frequentie. Mobiele radiostations kunnen daardoor via een veilige verbinding berichten met elkaar en de BRIK-II uitwisselen. Zo moet het nog sneller informatie over het slagveld vergaren. De ideeën voor de Nederlandse ruimtemissie bestaan al een lange tijd. In 2017 kondigde de Landmacht aan om een eigen satelliet de ruimte in te sturen. De bedoeling was dat deze al in 2019 gelanceerd zou worden, maar dat gebeurt nu dus twee jaar later. Het budget voor de gehele missie inclusief lancering via Virgin Orbit is zo’n 2,5 miljoen. De satelliet moet zo’n drie jaar operationeel zijn. Elk jaar langer ziet Defensie als een meevaller.

De lancering vond plaats met een LauncherOne-raket. De LauncherOne werd gelanceerd vanaf een Boeing 747. Het voordeel hiervan is dat men bij de lancering minder afhankelijk is van het weer en dat men makkelijker de baan van de raket kan kiezen. Naast dat dit eerste satelliet is voor de Nederlandse Luchtmacht, is er nog iets unieks aan de vlucht. Virgin Orbit en de Nederlandse luchtmacht testen voor het eerst late-load-integration. Daarbij wordt de satelliet pas kort voor de lancering aan de raket gekoppeld. De resultaten willen de Luchtmacht en Virgin Orbit delen met hun partners. BRIK-II is vernoemd naar het eerste Nederlandse militare vliegtuig gestationeerd op Soesterberg. Bronnen: Virgin Orbit, Tweakers, Want, defensie.nl