European Robotic Arm klaar voor lancering naar het ISS

De European Robotic Arm (ERA) staat klaar om op 15 juli om 19:18 CEST met een Proton-raket vanuit de Russische lanceerbasis in Baikonur naar het Internationaal Ruimtestation ISS gelanceerd te worden. De robotarm, bedoeld om verschillende taken uit te voeren aan de buitenkant van het ruimtestation, heeft een lengte van 11 meter en kan zich op verschillende plekken van het ISS vastzetten. De robotarm zal samen met het Russische Multipurpose Laboratory Module genaamd ‘Nauka’ naar het ISS worden gebracht.

Doordat ERA zich zowel voorwaarts en achterwaarts kan bewegen, heeft het een groot bewegingsbereik. Hij zal aan die Russische module worden vastgemaakt. ERA is 100% van Europese makelij, en grotendeels gebouwd in Nederland. Een consortium van Europese bedrijven, geleid door Airbus Defence and Space Nederland, zorgde voor het ontwerp en de bouw in opdracht van de European Space Agency.

Bron: ESA.