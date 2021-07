door

Sterren wllen nog wel eens bijnamen krijgen, zoals de Hondster voor Sirius en Tabby’s Ster voor KIC 8462852. Maar wat dacht je van ‘Het Ongeluk’ (Engels: The Accident), een naam die gegeven is aan de ster WISE 1534–1043 ? Het is een bruine dwergster, zo’n vijftig lichtjaar van ons vandaan gelegen en per toeval ontdekt door de Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Een team van sterrenkundigen onder leiding van J. Davy Kirkpatrick (Caltech) heeft ‘m met de Hubble ruimtetelescoop en het Keck Observatorium verder onderzocht en hij doet z’n bijnaam wel eer aan, want hij lijkt heel vreemde eigenschappen te hebben, die nergens anders mee te vergelijken zijn. Zo lijkt hij qua absolute lichtsterkte, gemeten in verschillende golflengtes, op Y dwergen, koude bruine dwergen (T < 450K), waarvan er zo’n vijftig bekend zijn. Maar kijk je naar de kleur van Het Ongeluk, dan komt dat niet overeen met welke bruine dwerg dan ook. En hij heeft een grote eigenbeweging, dat wil zeggen dat hij met grote snelheid door de Melkweg raast.

De enige plausibele verklaring van het Ongeluk lijkt een zeer oude, koude bruine dwerg te zijn met een zeer laag metaalgehalte, wiens atmosfeer zo dun is dat we dieper bij hem naar binnen kunnen kijken. Het Ongeluk zou daarom een Y-type subdwerg kunnen zijn, de eerste van z’n soort. Hier het vakartikel over dit ongelukje, verschenen in the Astrophysical Journal Letters. Bron: AAS.