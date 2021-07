NASA gaat vandaag proberen Hubble weer aan de praat te krijgen

door

De NASA denkt de oorzaak gevonden te hebben van de problemen met de boordcomputer van de Hubble ruimtetelescoop, die op 13 juni plotseling stopte met functioneren door die problemen. De telescoop zelf en alle daaraan verbonden instrumenten waren zelf in uitstekende staat, maar omdat de computer alles aanstuurde werkte het niet en moesten alle wetenschappelijke activiteiten worden gestaakt. De computer maakt deel uit van de zogeheten Science Instrument Command and Data Handling (SI C&DH) unit. Op die unit zit ook de Power Control Unit (PCU) en die veroorzaakt volgens de NASA het probleem. Die PCE zorgt er voor dat de computer genoeg voltage krijgt, de juiste hoeveelheid stroom. In de PCU zit een stroom-regulator, die er voor zorgt dat het voltage continu op vijf volt zit. Een tweede beveiligingscircuit checkt vervolgens of dat voltage inderdaad vijf volt is, zo niet dan vertelt dat systeem dat de boordcomputer moet stoppen met werkzaamheden. Onderzoek door de technici van de NASA laat zien dat er twee oorzaken kunnen zijn: of het voltage van de regulator is géén vijf volt, maar zit er onder of er boven, óf dat tweede beveiligingscircuit meet verkeerd en is stuk.

Eerder probeerde men al de CPU te resetten, maar dat leverde geen gewenst resultaat op. Daarom gaat men nu over op een backup van de SI C&DH unit, die ook een aparte backup van de CPU bevat. Dat zou vandaag allemaal moeten starten. Zou het succesvol zijn (waar we nog geen bericht van hebben gehad), dan zou het nog enkele dagen duren voordat alle wetenschappelijke activiteiten weer van start kunnen.

