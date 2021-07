Na ruim een maand werkt de Hubble ruimtetelescoop weer!

Technici van de NASA/ Goddard Space Flight Center zijn er in geslaagd om de Hubble ruimtetelescoop weer aan de praat te krijgen. De telescoop stopte op 13 juni met functioneren toen de boordcomputer het plotseling niet meer deed en de instrumenten niet meer werden aangestuurd. Gisteren deed men een poging om een backup van de zogeheten SI C&DH unit te activeren (zie mijn blog van gisteren daarover) en dat lukte gelukkig. Komende dagen gaat men langzaam maar zeker de instrumenten en de telescoop weer aanzetten, zodat de wetenschappelijke activiteiten hervat kunnen worden.

UPDATE: NASA has successfully switched to backup hardware on the #Hubble Space Telescope, including powering on the backup payload computer. The Hubble team is now monitoring the hardware to ensure that everything is working properly: https://t.co/nva8EX5hbg pic.twitter.com/E9G1bUB69B

— Hubble Space Telescope (@HubbleTelescope) July 16, 2021