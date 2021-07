Overstromingen in West-Europa vanuit de ruimte in beeld gebracht

door

De hevige overstromingen die plaats hebben gevonden en die nog steeds plaatsvinden in Nederland, België en Duitsland, zijn ook vanuit de ruimte zichtbaar. Met de Europese Copernicus Sentinel-1 aardobservatiesatelliet zijn op 3 én 15 juli de rivieren in West-Europa met radar waargenomen en op bovenstaande afbeelding zie je in rood de verschillen: dat zijn de overstroomde gebieden, met name bij de Maas en Rijn. Dankzij die radar kan Sentinel-1 dwars door het wolkendek heen kijken en de toestand op het land zien. De gegevens van Sentinel worden doorgegeven aan de hulpdiensten. Bron: ESA.