Neutronensterren hebben bergen van hooguit een fractie van een millimeter hoog

Nieuwe modellen van neutronensterren laten zien dat bergen op neutronensterren hooguit een fractie van een millimeter hoog zijn. Die modellen worden vandaag gepresenteerd op een congres van de Royal Astronomical Society. Neutronensterren zijn extreme objecten met een zeer hoge dichtheid: de massa van de zon gepropt in een bol met een straal van zo’n 10 tot 12 km [ ], niet groter dan een stad. Door die compactheid hebben ze een enorme zwaartekracht, die miljarden keren zo sterk als die van de aarde is. Dat zorgt er voor dat iedere ‘oneffenheid’ op het oppervlak geplet wordt tot minuscule afmetingen en dat neutronensterren bijna perfect rond zijn. Nou ja, bijna rond dan. Want het onderzoek door het team van sterrenkundigen onder leiding van Fabian Gittins (Universiteit van Southampton) laat zien dat neutronensterren ‘bergen’ hebben, die nog geen fractie van een millimeter groot zijn, miljarden keer kleiner dan de bergen die we op aarde kennen. Eerder dacht men dat de bergen van neutronensterren enkele centimeters hoog kunnen worden, maar blijkt uit de nieuwe modellen honderd keer te groot te zijn. Neutronensterren zijn dus nog perfecter sferisch dan we al dachten. Dat maakt het overigens wel lastiger om eventueel zwaartekrachtgolven van neutronensterren te detecteren. Als een neutronenster niet helemaal perfect sferisch is levert dat zwaartekrachtgolven op, maar hoe kleiner die imperfecties des te kleiner ook de zwaartekrachtgolven. Bron: RAS.