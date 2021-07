InSight geeft ons inzicht in de dikte van de korst van Mars

door

Door gebruik te maken van de gegevens die NASA’s InSight Marslander heeft verzameld van bevingen op Mars zijn seismologen er in geslaagd om te bepalen hoe de structuur en dikte van de korst van Mars zijn op de plek waar InSight staat, Elysium Planitia, een vlakte nabij de evenaar op Mars. Onder de plek waar de Marslander staat is de korst 20 óf 39 km dik, aldus het onderzoek van het team dat onder leiding stond van de geologen Brigitte Knapmeyer-Endrun (Universiteit van Keulen) en Mark Panning (Jet Propulsion Laboratory, Institute of Technology). Eh…. 20 of 39 km dik, dat is nogal een verschil, hoe zit dat? Welnu, InSight (de afkorting staat voor ‘Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport’) heeft sinds de landing op 26 november 2018 met z’n apparatuut diverse bevingen gemeten. De grootste van die bevingen vonden plaats in het gebied genaamd Cerberus Fossae, hierboven op de foto te zien.

Op basis van die metingen komen de onderzoekers tot de conclusie dat de korst van Mars onder InSight een toplaag heeft van 8 (± 2) km dikte, met daaronder een tweede laag, die tot een dikte van 20 (± 5) km loopt. Het zou kunnen dat daaronder direct de mantel van Mars ligt, hetgeen zou betekenen dat de korst van Mars dun is vergeleken met die van de aarde. Maar er bestaat ook nog een mogelijkheid dat er nog een laag onder die tweede laag ligt en die zou dan volgens de metingen lopen tot een dikte van 39 (± 8) km. De onderzoekers zeggen dat de toplaag van Mars uit een onverwacht poreuze laag van rotsen bestaat, voornamelijk basalt. Op grotere dieptes zouden andere soorten rotsen voorkomen. Door informatie zoals deze wil men meer te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van Mars en hoe op de vloeibare mantel die korst zich vormde.

Over onderzoek aan Mars gesproken: de NASA laat weten dat de Perseverance Marsrover in de Jezerokrater gereed is om te beginnen aan z’n allereerste onderzoek aan Marsgesteente. Hij bevindt zich nu in het gebied genaamd “Cratered Floor Fractured Rough” en ergens komende twee weken worden de eerste ‘proeven’ gedaan. Bron over InSight: Universiteit van Keulen.