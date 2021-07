Natuurkundige Steven Weinberg (1933-2021) overleden

door

De Amerikaanse natuurkundige Steven Weinberg is vandaag op 88-jarige leeftijd overleden. in 1979 was hij winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn bijdragen, samen met Abdus Salam en Sheldon Glashow, aan de unificatie van de zwakke kernkracht en elektromagnetische interactie tussen elementaire deeltjes. Die theorie van de unificatie maakte hem één van de architecten van het Standaard Model van de elementaire deeltjes en de natuurkrachten daartussen. Voor het grote publiek was hij vooral bekend door zijn boek ‘De eerste drie minuten’, waarin hij beschreef wat er in de eerste periode na de oerknal gebeurde, waarmee het heelal 13,8 miljard jaar geleden ontstond. Ik dacht dat boek ook nog ergens te hebben, maar een speurtocht op zolder heeft niets opgeleverd, wel een ander boek van Weinberg dat ik bleek te hebben:

In dat boek uit 1993 beschrijft Weinberg zijn poging om te komen tot een finale theorie van de natuurkrachten, een theorie die helaas nog steeds een droom is en waar wereldwijd nog steeds aan gewerkt wordt (de bekende Theory of Everything, TOE).

Steven Weinberg died! For all the talk of unification, there are few examples. Newton unified terrestrial and celestial gravity – apples and planets. Maxwell unified electricity and magnetism. Weinberg, Glashow and Salam unified electromagnetism and the weak force. (1/n) pic.twitter.com/LHHwkMyRyi — John Carlos Baez (@johncarlosbaez) July 24, 2021

Steven Weinberg, Rest in peace! Bron: In the Dark.