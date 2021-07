InSight geeft ons inzicht in de vloeibare kern van Mars

door

Gisteren had ik het verhaal hier over de inzichten die NASA’s Marslander InSight ons gegeven heeft over de korst van Mars. Vandaag het verhaal over de kern van Mars,waar InSight door z’n seismologisch onderzoek ook meer inzicht over heeft gegeven. Al lang denkt men dat de kern van Mars vloeibaar is en dat blijkt inderdaad te kloppen, aldus de seismische metingen die InSight met z’n instrumenten heeft gedaan. Maar dat niet alleen, de kern blijkt ook groter te zijn dan gedacht.

InSight (de afkorting staat voor ‘Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport’) heeft sinds de landing op 26 november 2018 met z’n apparatuur diverse bevingen gemeten. De grootste van die bevingen vonden plaats in het gebied genaamd Cerberus Fossae. Mars is 6800 km in diameter, ongeveer de helft zo groot als de aarde. Uit de metingen aan de bevingen, die door maar liefst drie teams van onderzoekers zijn bekeken, blijkt dat de kern vloeibaar is en een straal heeft van 1830 km. Dat is groter dan de modellen aangeven en het duidt er op dat er naast ijzer en nikkel ook lichtere elementen in de kern zitten, waarmee de kern een lagere dichtheid heeft. Hieronder een voorbeeld van een seismogram van één van de geregistreerde Marsbevingen.

Eh. .als we het hebben gehad over de korst en de kern van Mars, laten we het dan ook gelijk hebben over diens mantel, de laag tussen de kern en korst in. En jazeker, ook daarover heeft InSight ons nieuws te melden. Het blijkt namelijk dat het bovenste harde en starre deel van de mantel (de lithosfeer) zo’n vijfhonderd kilometer dik is, dat is een stuk dikker dan die van de aardse lithosfeer, die zo’n 200 km dik is. Deels is dat de verklaren door de langere afstand van Mars tot de zon en zijn kleinere formaat, waardoor Mars kouder is, wat ervoor zorgt dat meer gesteente afkoelt tot een dikke statische laag, maar helemaal is daarmee de dikte van de lithosfeer niet. Bron: NRC 24 juli.