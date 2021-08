Over armillaria en zonnewijzers

door

Ik ben even een weekje op vakantie in de buurt van Hillegom. Ook dan word ik af en toe geconfronteerd met de sterrenkunde. Zo kwam ik in twee dagen tijd twee keer een zonnewijzer tegen, de eerste gisteren op de gevel van kasteel Keukenhof, vandaag ergens in Haarlem bij een van de vele hofjes aldaar. De werking van een zonnewijzer hoef ik jullie niet meer uit te leggen… nou ja héél kort dan: een zonnewijzer wijst met behulp van de zon de tijd aan, meestal in de vorm van een vlak of schijf waarop de tijd valt af te lezen aan de plaats van de schaduw die een stift (de stijl) erop werpt. Hieronder zie je de twee zonnewijzers die ik zag en fotografeerde. Vraag van de dag: hoe laat nam ik deze foto’s?



Maar dat was nog niet alles. Want vandaag was ik ook in het stadhuis van Haarlem en op de binnenplaats daarvan stond een zogeheten armillarium, een hemelbol voorzien van metalen ringen die de belangrijkste cirkels van de hemel voorstellen, met name de hemelequator en ecliptica. De naam van het instrument komt uit het Latijn, armilla, wat armband betekent. Hier de foto die ik ervan gemaakt heb.

