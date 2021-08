Chandra en Swift brengen röntgen-lichtechto’s rondom zwart gat V404 Cygni in beeld

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om met de Chandra ruimtetelescoop en het Neil Gehrels Swift Observatorium – beiden in de ruimte zwevend en turend in het röntgengebied van het elektromagnetische spectrum, ringen te detecteren rondom V404 Cygni, een dubbelstersysteem in het sterrenbeeld Zwaan, op 7800 lichtjaar afstand, waarvan één van de componenten een zwart gat is. De ringen, die op de foto hierboven goed te zien zijn, worden geproduceerd door lichtecho’s, iets dat vergelijkbaar is met geluidsgolven die op aarde heen en weer gaan als ze worden gereflecteerd op harde oppervlakten. In het geval van V404 Cygni gaan het om röntgenstraling afkomstig van het zwarte gat, dat onderweg tussen zwart gat en aarde stuit op interstellaire stofwolken, welke de straling afbuigen. Het is niet dat het zwarte gat continu röntgenstraling uitbraakt. Het was een specifieke uitbarsting, die begon op 5 juni 2015 en die toen door Swift werd ontdekt, die deze set van lichtecho’s heeft veroorzaakt. In totaal kon men van de uitbarsting acht ringen zien, waarvan je er in de visuele voorstelling hieronder vier ziet hoe die precies tot stand komen.

Onderzoek aan de lichtecho’s heeft laten zien dat de stofwolken tussen het zwarte gat en de aarde vooral bestaan uit grafiet en silicaten. Hieronder nog een video over de waargenomen lichtecho’s, waarin onder andere te zien is dat die onderbrekingen in de ringen te maken hebben met de ‘Fields of view’ van Chandra – het zijn dus instrumentele artefacten.

Bron: Chandra.

