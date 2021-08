ASKAP heeft een stel kosmische dansende geesten ontdekt

door

Australische sterrenkundigen hebben met behulp van de ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) radiotelescoop in West-Australië twee vreemde, gigantisch grote wolken van elektronen ontdekt, die sterrenstelsels op een miljard lichtjaar afstand omgeven en die lijken op geesten die aan het dansen zijn. De twee wolken – officieel PKS 2130–538 geheten – zijn ontdekt door een team van sterrenkundigen onder leiding van Ray Norris (Western Sydney University en CSIRO), dat bezig was met de start van een nieuw project, ‘Evolutionary Map of the Universe’ (EMU) geheten. Onderzoek heeft laten zien dat midden in de dansende wolken twee superzware zwarte gaten staan, die continu jets of straalstromen vol met elektronen de ruimte inspuwen en die elektronen worden vervolgens met de intergalactische wind meegevoerd. De vraag is natuurlijk wel waar die wind dan precies vandaan komt en waar al die vreemde slierten op de kop van de geesten vandaan komen. Eerder werden met het EMU project ook al andere vreemde objecten ontdekt, zoals de Odd Radio Circles (ORC’s). Hier het vakartikel van Norris et al over de start van het EMU project én de vondst van de twee dansende geesten, te verschijnen in Publications of the Astronomical Society of Australia ( PASA). Bron: Western Sydney University.

