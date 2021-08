Even voorstellen: COCONUTS-2b, de meest nabije exoplaneet die direct is gefotografeerd

door

Op de foto hierboven zie je ‘m linksboven, COCONUTS-2b, de meest nabije exoplaneet die direct is gefotografeerd, de felle rode stip. En rechtsonder staat COCONUTS-2A alias TYC 9381-1809-1 alias L 34-26, de rode dwergster (spectraaltype M3, drie keer zo licht als de zon) waar de planeet omheen draait, beiden zijn met streepjes aangegeven. Nou denk je wellicht, tsjonge wat staat de planeet een eind van de ster vandaan. Op zich klopt dat wel, want COCONUTS-2b staat maar liefst 6471 keer zo ver van z’n moederster als de aarde van de zon staat, dus 149 miljoen km x 6471= 964.179.000.000 km, bijna 1 biljoen km. Maar beiden staan relatief dichtbij de aarde, de afstand bedraagt slechts 35 lichtjaar, gelegen in het sterrenbeeld Kameleon. Daarom zien we de twee toch aardig ver van elkaar staan, de overige puntjes zijn allemaal achtergrondsterren. COCONUTS-2b is de meest nabije exoplaneet die direct is gefotografeerd. We hebben ‘m dus niet indirect gezien via een verandering van de lichtcurve van de ster, als ‘ie er voorlangs schuift, of via een wiebel van de ster als ‘ie door z’n zwaartekracht aan de ster trekt. Nee, COCONUTS-2b (eerder bekend als WISEPA J075108.79-763449.6) is direct gefotografeerd, eerder met NASA’s infrarood ruimtetelescoop WISE en recent met het zogeheten ‘Cool Companions ON Ultrawide orbiTS‘ (COCONUTS) programma van Zhoujian Zang en zijn team.

Met WISE had men nog niet door dat de planeet hoort bij de ster L 34-26, het was Zang en z’n team die het verband tussen de twee ontdekten. COCONUTS-2b kunnen we alleen in het infrarood zien: de planeet, die 6,1 keer zo zwaar als Jupiter is, heeft een temperatuur van 161 °C en daardoor straalt hij warmte uit, dat als infraroodstraling bij de aarde komt. De planeet doet er maar liefst 1,1 miljoen jaar over om één omwenteling om de ster te maken. Als je op COCONUTS-2b zou wonen zou er weinig verschil zijn tussen dag en nacht, want de koele dwergster COCONUTS-2A, die tussen de 150 en 800 miljoen jaar oud is, zou overdag alleen als een heldere rode ster aan de hemel staan. In the Astrophysical Journal Letters werd dit artikel erover gepubliceerd. Bron: Science News.

