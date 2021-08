OSIRIS-REx heeft meer inzicht opgeleverd in de toekomstige baan van planetoïde Bennu

door

In een vandaag gepubliceerd artikel zeggen sterrenkundigen dat ze dankzij onderzoek met OSIRIS-REx meer te weten zijn gekomen over de baan van de planetoïde Bennu, een potentiële aardscheerder en dat er tot het jaar 2300 slechts een zeer geringe kans is op een botsing met de aarde. De ‘Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer‘ (OSIRIS-REx) draaide sinds 2018 om Bennu, die zo’n 500 meter in diameter is en deed daar veel onderzoek. Op 10 mei 2021 verliet OSIRIS-REx de kleine planetoïde, nadat eerder (op 20 oktober 2020) bij een succesvolle Touch-and-Go (TAG) gebeurtenis de ruimteverkenner afdaalde tot aan het oppervlak en daar een kleine hoeveelheid grondmonsters verzamelde. Die monsters kwamen in een container terecht, die nu (afgesloten) naar de aarde worden gebracht en die op 24 september 2023 hier zullen arriveren. Van Bennu was al bekend dat het een ‘Near-Earth Object’ (NEO) is, een aardscheerder die in potentie in botsing zou kunnen komen met de aarde. Nu blijkt dat de risico’s daartoe zeer beperkt zijn: tot aan het jaar 2300 is de kans op een inslag 1 op 1750 (0,057%). En dat is dan het totaal van alle kansen op een inslag tot dat jaar in de verre toekomst. De grootste kans op een inslag is er op 24 september 2182 – over pakweg 161 jaar – als die kans 1 op 2700 is, da’s 0,037%. Eerder al, in 2035, is er ook een nauwe passage van Bennu langs de aarde, maar die brengt ‘m niet zo dichtbij als in 2182. Alle gegevens zijn terug te lezen in het artikel ‘Ephemeris and hazard assessment for near-Earth asteroid (101955) Bennu based on OSIRIS-REx data‘ van Davide Farnocchia (Center for Near Earth Object Studies) en z’n team, dat vandaag verscheen in het tijdschrift Icarus. Bron: NASA.

