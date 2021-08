Ingenuity heeft vanuit de hoogte Perseverance gespot – zien jullie ‘m?

door

NASA’s Ingenuity Mars Helicopter heeft onlangs tijdens z’n 11e vlucht boven de – geologisch interessante – ‘zuidelijke Séítah’ regio in de Jezero krater op Mars vanaf 12 meter hoogte de Perseverance ruimterover gespot. De foto hierboven is genomen tijdens die vlucht en ergens op die foto is Perseverance te zien. Onderaan in het midden zie je de schaduw van Ingenuity, maar waar is Perseverance te zien? Ja, juist daar zo, op 500 meter afstand tot de rover (hier een hoge resolutiefoto van de foto).

Nou we het toch over Perseverance hebben: eerder meldden we hier dat de allereerste boorpoging van Perseverance geen succes was. De Marsrover wist wel een gat te boren, maar er kwam geen Marsgrond terecht in de container om te bewaren. Nu blijkt uit onderzoek ook waarom dat was. Het had niets te maken met de instrumenten van Perseverance, die deden gewoon goed hun werk. Nee, het was de Marsbodem, bij de boring blijkt het gesteente compleet verpulverd te zijn. Gewoonlijk komt er bij zo’n boorpoging een cilindervormig stuk gesteente uit de grond, dat in z’n geheel in de container beland. Maar dit keer viel dat gesteente compleet uit elkaar en daardoor kwam er niets in de container terecht. Het sedimentsgesteente was dus gewoon te zacht om te boren. Men gaat nu binnenkort een nieuwe poging wagen en kijken of het gesteente daar harder is. Bron: Phys.org + Astronomy Now.

