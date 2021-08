De revolutionibus orbium coelestium in Zutphen

door

Met mijn vrouw was ik vandaag ter gelegenheid van onze vakantie in Zutphen en daar brachten we onder andere een bezoek aan de grote Walburgiskerk, waarvan het oudste deel uit de 11e eeuw stamt. In die kerk heb je de Librije, een oude ‘kettingbibliotheek’, zoals dat wordt genoemd, een bibliotheek waarin de kostbare boeken vastgeketend zijn om te voorkomen dat ze uit de bibliotheek worden meegenomen. Interessant is dat in de Librije een exemplaar wordt bewaard van de eerste druk van ‘De revolutionibus orbium coelestium‘ (Over de omwenteling van de hemellichamen), het beroemde boek van Nicolaus Copernicus uit 1543 (Copernicus’ sterfjaar), waarin gesteld werd dat de planeten niet om de aarde, maar om de zon draaien. Hierboven zie je een foto van een pagina uit een facsimile van het beroemde boek. In de Librije zelf mogen geen foto’s worden gemaakt, dus heb ik er eentje van de facsimile gemaakt, die buiten de Librije te zien is. Het gekke is dat de Revolutionibus niet geketend is in de Librije. Volgens de Amerikaanse astronoom en wetenschapshistoricus Owen Gingerich was dat ‘omdat De Revolutionibus te technisch was, dat wilde toch niemand stelen.’ Het boek was ook te technisch voor de geestelijken in Rome. Niet-gelezen was het boek gedurende zeventig jaar niet verboden. Pas in 1616, nadat Galilei Galileï het wereldbeeld van Copernicus had bevestigd, kwam De Revolutionibus op de lijst van verboden boeken, waarop het tot 1758 bleef staan.

