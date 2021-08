Voor het eerst is de ‘shock cooling curve’ van een supernova waargenomen

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om voor het eerst bij een supernova een complete ‘shock cooling curve’ waar te nemen. Dat is de allereerste uitbarsting van licht die ontstaat als de eerste schokgolven zich door de ster voortplanten nog voordat de ster geëxplodeerd is. Het gaat om de supernova genaamd SN2017jgh, die werd waargenomen door NASA’s Kepler ruimtetelescoop. Sterrenkundigen van de Australian National University (ANU) onder leiding van Patrick Armstrong hebben de met Kepler verzamelde gegevens geanalyseerd en daar kwam naar uit naar voren dat Kepler voor het eerst de uitbarsting van licht van een supernova heeft gezien nog voordat deze explodeerde. Eerder was bij andere supernovae wel de fase waargenomen van de shock cooling curve dat deze in lichtsterkte aan het afnemen was, maar nu is bij SN2017jgh de complete curve gezien. Uit de waarnemingen komt naar voren dat de ster die explodeerde een gele superreus was, die meer dan 100 keer zo groot als de zon was en 17 keer zo zwaar. Dankzij de waarnemingen aan de shock cooling curve was men in staat om van de verschillende modellen die er zijn om te bepalen welke sterren een supernova zullen worden het zogeheten SW 17 model de beste voorspellingen geeft. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan SN2017jgh, verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: ANU