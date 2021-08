Wellicht bevatten de manen van Mars sporen van leven op Mars

door

We zoeken al sinds de Vikinglanders in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar sporen van (voormalig) leven op Mars. Maar twee Japanse onderzoekers, Ryuki Hyodo en Tomohiro Usui van de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), denken dat we daarvoor niet alleen op Mars moeten zoeken, maar dat het ook goed mogelijk is dat we op de twee kleine manen van Mars moeten zoeken naar die sporen, op Phobos en Deimos dus. In dit artikel in Science betogen ze dat de manen dichterbij Mars staan dan onze maan bij de aarde en dat de vele inslagen die Mars in z’n verleden heeft gekend ook materiaal van Mars op die manen moet hebben afgeleverd. Mars had vroeger ook een ‘nat’ verleden en eventuele sporen van primitief leven van toen zouden ook op Phobos en Deimos terug te vinden zijn. Jap[an heeft al een voorstel om een missie naar één van die manen te ondernemen, het zogeheten Martian Moons eXploration (MMX) project. Bron: Phys.org.

