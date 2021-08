Komeet ATLAS was vermoedelijk brokstuk van een komeet die 5000 jaar geleden aan de hemel verscheen

door

Weten jullie nog van die komeet ATLAS (C/2019 Y4)? Dat was de komeet die voorjaar 2020 in eerste instantie op weg leek te zijn een komeet te gaan worden die met het blote oog zichtbaar zou worden en die voor spektakel zou zorgen, maar die vervolgens uit elkaar viel en daarmee op een andere manier voor spektakel zorgde. Welnu, die komeet is weer in het nieuws en wel door onderzoek door de sterrenkundige Quanzhi Ye van de Universiteit van Maryland (VS). Die denkt namelijk dat komeet ATLAS een brokstuk was van een grote ‘moederkomeet’ die zo’n 5000 jaar geleden, toen ze in de Nijldelta begonnen met het koloniseren van de vruchtbare grond, als een heldere komeet aan de hemel te zien moet zijn geweest. Ye komt met die hypothese op grond van overeenkomsten die komeet ATLAS heeft met de grote komeet van 1844, die toen te zien was en die bijna net zo helder was als Sirius, de helderste ster aan de hemel. Komeet ATLAS en de komeet van 1844 volgden namelijk beiden een identieke baan om de zon, iets was eerder al was opgemerkt door de amateur-sterrenkundige Maik Meyer.

Ye denkt daarom dat de twee kometen brokstukken zijn van een grote moederkomeet en zijn berekeningen laten zien dat die 5000 jaar geleden op een afstand van 37 miljoen km de zon passeerde – het zogeheten perihelium. Het vreemde van komeet ATLAS (ontdekt dankzij en genoemd naar het ‘Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System‘) is dat die op een véél grotere afstand van de zon uit elkaar viel, op wel 160 miljoen km van de zon. Niet alles van de kern van komeet ATLAS viel overigens uit elkaar, er was een deel dat al na enkele dagen fragmenteerde, terwijl een ander deel weken bij elkaar bleef.

Ye denkt daarom dat de komeetkern sterke delen en zwakke delen bevatte. Sterrenkundigen denken dat komeetkernen fragiele opeenhopingen zijn van stof en ijs, die gemakkelijk uit elkaar kunnen vallen. Dat zou kunnen als door de uitstoot van gassen de kern sneller gaat roteren en centrifugale krachten de kern doen uiteenvallen, maar het zou ook kunnen dat er in de kern ‘supervluchtig’ ijs zit, dat de kern heeft doen uiteenspatten, zoals vuurwerk in de lucht. Hier het vakartikel van Ye, verschenen in the Astronomical Journal. Bron: Hubble.

