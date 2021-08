Video; Chinese taikonauten installeren robotarm op tweede ruimtewandeling bij de Tianhe

door

Twee Chinese taikonauten, Nie Haisheng en Liu Boming hebben gisteren een tweede ruimtewandeling gemaakt buiten de Tianhe kernmodule. Het tweetal installeerde een robotarm. Het was de tweede ruimtewandeling dit jaar bij Tianhe, maar de derde EVA (‘extra-vehicular activity) in totaal voor China. De eerste EVA ooit voor China werd uitgevoerd op de Shenzhou-7 missie in 2008. Het derde teamlid van de Shenzhou-12 missie, Tang Hongbo, bleef binnen in het station ter assistentie. De robotarm dient o.a. voor assemblage van de nieuwe elementen, voor de installatie van een panorama videocamera en een toolkit aan de buitenkant van het ruimtestation. De bemande Shenzhou-12 bracht in juni j.l. de drie taikonauten naar het Tianhe. Op 4 juli j.l. vond de eerste ruimtewandeling plaats bij de Tianhe.



Het Chinese ruimtestationproject heet voluit ‘Project 921 Tiangong Program’ (‘hemels paleis’). De 18-meter lange Tianhe ‘harmonie der hemelen’ kernmodule is op 29 april j.l. gelanceerd voor het Tiangong-2. Tiangong-2 zal bestaan uit drie hoofdcomponenten – een kernmodule die is bevestigd aan twee ruimtelaboratoria – met een gecombineerd gewicht van bijna 70 ton. De Tianzhou-2 cargomodule was het eerste constructie-element dat aan Tianhe werd gevoegd. Het station zal uiteindelijk een T-vorm krijgen en het doel is eind 2022 klaar te zijn met de bouw. Tianhe bevat een woon- en servicemodule, plus dockingpunt. Aan het ‘Tiangong Orbital Station’ zullen in 2022 nog twee grote ruimtelaboratoria worden toegevoegd en twee robotvrachtvluchten worden uitgevoerd om de bouw van het Chinese ruimtestation voort te zetten. Naar verwachting zal het station eind volgend jaar volledig operationeel zijn. De levensduur van het ruimtestation wordt geschat op 15 jaar. Bronnen: China Space Daily/Xinhua/NasaSpaceFlight

