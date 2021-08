Sterrenkundigen ontdekken de snelst bewegende planetoïde in het zonnestelsel

door

Sterrenkundigen hebben met behulp van de 570-megapixel Dark Energy Camera (DECam) in Chili slechts tien dagen geleden de snelst bewegende planetoïde in ons zonnestelsel ontdekt. Het gaat om planetoïde 2021 PH27, die 1 kilometer in doorsnede is en die in een baan om de zon draait die slechts 113 dagen duurt, da’s voor planetoïden een record (niet voor planeten, Mercurius draait in slechts 88 dagen één keer om de zon). De kortste afstand in de elliptische baan van 2021 PH27 tot de zon is 20 miljoen km, dat is 0,13 AE (Astronomische Eenheid, de afstand aarde-zon van 149 miljoen km) – deels gelegen binnen de baan van Mercurius. In zijn aphelium (het punt het verste van de zon) staat 2021 PH27 op 70 miljoen km van de zon (0,43 AE).

Dat de planetoïde zo snel gaat komt door die baan, die zo dicht bij de zon gelegen is (zie de infografiek hieronder).

2021 PH27 is één van de 20 bekende Apohel-planetoïden, dat zijn de planetoïden die banen hebben die volledig binnen de baan van de aarde gelegen zijn. Wellicht bevond de planetoïde zich ooit ergens in de reguliere planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter, maar is hij door zwaartekrachtsinvloeden van de binnenste planeten naar het centrum van het zonnestelsel gemigreerd. 2021 PH27 heeft een hoge inclinatiehoek (27 graden) met het vlak waarin alle planeten zich bevinden en dat wijst erop dat het mogelijk van oorsprong geen planetoïde was, maar een komeet. Een lang leven is 2021 PH27 ook niet beschoren, want door diezelfde zwaartekrachtsinvloeden zal de planetoïde binnen enkele miljoenen jaren botsen tegen Mercurius, Venus of de zon.

Hieronder zie je de ontdekkingsfoto van 2021 PH27, gemaakt op 13 augustus door Ian Dell’antonio en Shenming Fu (Brown University), gemaakt met de Dark Energy Camera (DECam) verbonden aan de Víctor M. Blanco 4-meter Telescoop van het Cerro Tololo Inter-American Observatorium (CTIO) in Chili. Je ziet 2021 PH27 op de afbeelding blauw én rood om aan te geven op welke verschillende posities het zich bevond op 13 augustus j.l.

Bron: NOIRLab.

