Even SpaceX’ Mechazilla in beeld gebracht

We zijn al onder de indruk van de zachte landingen van de eerste trap van de Falcon 9 raket, welke het mogelijk maken om de raket meerdere keren te gebruiken. Maar het kan allemaal nog beter, sneller en efficiënter, zo liet SpaceX-baas Elon Musk in januari dit jaar weten. Want met de zogeheten Mechazilla zou de tijd om gelande raketten gereed te maken voor een volgende lancering sterk worden ingekort. Het idee er achter is dat toekomstige Super Heavy boosters en Starships door de lanceertoren worden ‘gevangen’, zodat die raketten niet meer hoeven te worden voorzien van een uitgebreid landingsgestel. Hieronder een video van hoe zo’n Mechazilla zou werken.

De animatie is gemaakt door Erc X en in antwoord op de animatie zei Musk op Twitter:

“We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load… Saves mass & cost of legs & enables immediate repositioning of booster on to launch mount—ready to refly in under an hour.”