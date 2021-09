Tweede boorpoging van Perseverance op Mars lijkt geslaagd

door

NASA’s Perseverance Marsrover lijkt er bij zijn tweede boorpoging in geslaagd te zijn om het gruis van de boring in een container te stoppen, een buisje dat door een andere Marsrover later wordt opgehaald om terug naar de aarde te brengen. De eerste boorpoging op 6 augustus j.l. mislukte omdat het stuk steen waarin geboord werd te zacht was en helemaal verpulverde door het boren, zodat er niets terecht kwam in de speciale container. Dit keer werd geboord in een rots (genaamd Rochette), die kennelijk harder was, want de NASA denkt dat er dit keer wel gruis in de container kwam. Helemaal zeker is dat nog niet – het wachten is op de bevestiging via foto’s van de container, die zaterdag op aarde zullen arriveren. Rochette ligt bij een 900 meter lange bergkam en het boren in de steen, die zo groot is als een aktetas, gebeurde afgelopen woensdag (zie foto hierboven). Perseverance gebruikte daarvoor een boor die bevestigd is aan zijn twee meter lange robotarm. De bedoeling is dat er zo’n dertig van die buisjes in de Jezerokrater worden gevuld en dat er ergens in de jaren dertig een aparte Marsrover komt om die buisjes allemaal op te halen en voor onderzoek terug te brengen naar de aarde. Bron: Phys.org.