Hubble legt het Herbig-Haro object HH111 vast

Met Hubble’s Wide Field Camera 3 (WFC3) is de foto hierboven gemaakt. Het is HH111, een zogeheten Herbig-Haro object, genoemd naar George Herbig en Guillermo Haro, die in de jaren 40 van de 20e eeuw een catalogus van die objecten opstelden. Het zijn kleine emissienevels in een moleculaire wolk geassocieerd met een jong stellair object (een protoster of een T Tauri-ster) met ongeveer dezelfde massa als de zon. Zoals je op de foto ziet kan zo’n jonge ster naar twee kanten toe nauwe jets of straalstromen van heet geïoniseerd gas de ruimte in spuwen. Die botsen dan vervolgens weer met een snelheid van honderden kilometers per seconde tegen interstellaire gas- en stofwolken in de omgeving van de ster. Het zijn dergelijke botsingen die HH-objecten zoals HH111 opleveren. Het object staat in het sterrenbeeld Orion, 1300 lichtjaar van ons vandaan, en de jets zijn zo’n 2,6 lichtjaar lang. Bron: Phys.org.

