Starlink satellietinternet op weg naar de 100.000 gebruikers

SpaceX’ Starlink is een enorm satellietnetwerk in opbouw voor het aanbieden van breedbandinternet. Eind 2022 hoopt SpaceX met Starlink globale service te brengen en zo rond de half miljoen gebruikers te hebben. In 2019 werd de eerste batch van 60 satellieten gelanceerd, inmiddels zijn er zo’n 1650 satellieten in een lage aardebaan gebracht

en is er groen licht van de FAA voor in totaal 42.000 satellieten. De satellieten, per stuk wegen ze zo’n 270 kg, zullen allen naar een lage of zeer lage aardebaan (very-low of low earth orbit (V)LEO) gelanceerd worden, in de range van 325 tot 1200 km hoogte.





Het netwerk richt zich primair op het platteland, in die delen waar (nog) geen hoogwaardig internet is en 5G-techniek onaantrekkelijk is vanwege de afstanden. Tot nu toe werkt SpaceX hard om in de loop van dit jaar globale service te bieden, en voert het momenteel een Starlink testprogramma uit voorZo’n 100.000 starlink terminals werden recent verspreid over de VS, Nieuw-Zeeland, Australie, Canada en Europa. Musk twitterde: “Hoping to serve Earth soon!” en “ 100k terminals shipped!