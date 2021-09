De Oude Sterrewacht in LEGO? Help mee dit waar te maken!

door

Iedere week loopt Uwe Hensch vol bewondering langs de Oude Sterrewacht in Leiden. Tijdens de lockdown besloot hij om een LEGO-ontwerp te maken van het historische gebouw. Zijn ontwerp is inmiddels af en zou zomaar in productie kunnen gaan. Maar daarvoor heeft hij wel jouw hulp nodig!

Uwe Hensch (52) komt uit Duitsland, maar verblijft doordeweeks in Leiden voor zijn werk bij Siemens-Energy. Toen corona toesloeg, besloot hij zijn oude LEGO-spullen van zolder te halen en zelf ontwerpen te maken. ‘Ik wilde graag meedoen aan de LEGO Ideas-competitie. Hierbij dien je een ontwerp in waarop andere mensen kunnen stemmen.’

Albert E. & De Oude Sterrewacht

Toen hij ging broeden op wat hij wilde ontwerpen, verscheen plots de Sterrewacht voor zijn geestesoog. ‘Ik woon een op paar honderd meter van de Oude Sterrewacht en het prachtige gebouw heeft me altijd getrokken. Ik ben van origine een ingenieur, en die hoofdkoepel en de techniek erbinnen is ronduit fascinerend.’

Hensch wist alleen weinig van het gebouw en zijn rijke geschiedenis, dus begon hij te lezen over het oudste universitaire observatorium ter wereld. Hij ontdekte al snel dat er vele beroemde wetenschappers actief waren in de Sterrewacht. ‘Natuurlijk de Nederlandse astronoom Jan Hendrik Oort, maar ook de bekendste wetenschapper aller tijden: Albert Einstein. De rijke geschiedenis trok me over de streep om de Sterrewacht in LEGO na te bouwen, en het leek me leuk om Einstein in het ontwerp te verwerken.’

Steentje voor steentje opbouwen

Hensch begon te werken aan zijn ontwerp, wat hem bijna drie maanden kostte. ‘Ik heb daarvoor de 3D-ontwerpsoftware Studio gebruikt, die alle bestaande LEGO-steentjes bevat. Ik ben ingenieur, dus ik moest natuurlijk ook wat technische LEGO-elementen toevoegen,’ lacht Hensch. ‘Zo kan de koepel van de Sterrewacht bijvoorbeeld draaien.’

Ondanks dat het ontwerp alleen nog bestaat als computermodel, hoopt Hensch snel een tastbare versie te maken. ‘In Leiden heb je een groot project genaamd Stad-in-Steentjes, een wedstrijd waarin deelnemers Leidse gebouwen, objecten en gebeurtenissen nabouwen in LEGO. Ik wil graag meedoen met mijn Oude Sterrewacht! Alleen het vinden van alle juiste LEGO-steentjes is een flinke uitdaging. Gelukkig zijn er websites waar je losse steentjes kan kopen, dus ik ga mijn Sterrewacht steentje voor steentje zoeken.’

De ziel vangen van de Sterrewacht

Het LEGO-gebouw is geïnspireerd op de Oude Sterrewacht, maar het is geen exacte replica. Zo heeft de miniatuur-versie maar één koepel in plaats van vier. ‘Ik wilde de essentie van het gebouw vangen door de meest herkenbare elementen terug te laten komen. Denk aan het pleisterwerk, de kleuren en de vorm van de hoofdkoepel. Ik was erg blij te horen dat andere mensen de Sterrewacht nog herkenden, en ik heb veel positieve reacties gekregen op mijn LEGO Ideas page.

Na drie dagen had het ontwerp van Hensch al de eerste 100 stemmen binnen. Hiermee kreeg de LEGO-bouwer 365 extra dagen om de volgende mijlpaal te halen: 1000 stemmen. Als hem dat lukt, krijgt hij nog eens 185 dagen om 5000 stemmen te halen, en daarna nog eens 185 dagen voor 10.000 stemmen.

‘Als ik dat ongelofelijke aantal haal, dan gaat LEGO beoordelen welke van de ontwerpen die 10.000 stemmen haalden ze in productie gaan brengen. Dus de kansen zijn echt extreem klein, maar wie weet wat er kan gebeuren!’

Op het moment van schrijven heeft het ontwerp van Hensch 625 745 stemmen.

Zo steun je het ontwerp

Ga naar de Product Ideas page Bewonder het ontwerp Klik op de gele Support-knop Bevestig je stem door in te loggen of een account aan te maken

Bron: Sterrewacht Leiden.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp